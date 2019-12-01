Localiza el Colectivo Desaparecidos Querétaro una fosa clandestina en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, a 28 de enero de 2026.- Tras recibir una denuncia anónima, integrantes del Colectivo Desaparecidos Querétaro localizaron una fosa clandestina en la comunidad de La Llave, ubicada en el municipio conurbado de San Juan del Río, Querétaro. La vocera del colectivo, Yadira González, informó que al conocer el reporte se notificó de inmediato a las autoridades para solicitar acompañamiento y garantizar el resguardo del sitio.

“Dimos el aviso para pedir el apoyo a Comisión Local de Búsqueda y a las instituciones de seguridad tanto, y así también a Fiscalía del Estado de Querétaro, que es quién se va a hacer cargo de la identificación de estos restos óseos, dar con su identificación y el paradero de su familia y la entrega”.

La activista indicó que, en esta ocasión, el trabajo se realizará de manera conjunta con la Fiscalía estatal, dependencia con la que anteriormente no siempre habían contado con respaldo. “En esta ocasión, pues sí, se va a trabajar con la Fiscalía del Estado. Esperemos que todo fluya de una manera correcta. Ya estamos esperando a periciales”.

González detalló que al comenzar la remoción de tierra en el lugar se pudieron observar diversos indicios. “Alcanzamos a visualizar son dos cobijas, una de ellas rosa, la otra de colores varios, en color beige y algunos otros tonos, una playera a rayas con botonadura al frente, a rayas con azul marino y blanco y una manga de una chamarra azul marino, la cual dentro de la chamarra tiene los restos óseos pertenecientes a falanges y el brazo y el antebrazo”.