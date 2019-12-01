Vinculan a proceso a sujeto que traía armas dentro de una mochila en la terminal de autobuses de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 15:31:40

Uruapan, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- Un Juez de Control determinó vincular a proceso a un sujeto que fue detenido en posesión de armas en esta municipalidad.

Al respecto se informó que con base en la indagatoria, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de elementos de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) y Policía Municipal en las acciones implementadas dentro del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, se constituyeron en la terminal de autobuses del municipio de Uruapan.

Con la ayuda de un binomio canino, las autoridades lograron la detención del imputado en posesión de una granada, un aditamento lanza granadas, cuatro cargadores con 236 cartuchos útiles para armas largas y un radio portátil, depositados al interior de una mochila color rojo con negro.

Derivado de los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal, el juez de la causa especializado dictaminó la vinculación a proceso contra Brian “N”.

A la persona mencionada en este comunicado, se les presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.