Se incendia tráiler en la Siglo XXI, en la desviación a Ziracuaretiro; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 15:19:28

Ziracuaretiro, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un tráiler, registrado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida rúa en las inmediaciones de la desviación a Ziracuaretiro, se estaba quemando un tráiler.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como bomberos de Protección Civil, estos últimos quienes servicios avivaron a sofocar la conflagración del camión.

Finalmente se logró sofocar el fuego, mismo que sólo dejó daños materiales; las causas del mismo habrían sido una falla mecánica.