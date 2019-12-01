Sheinbaum anuncia inauguración del tramo Santa Fe–Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 12:07:20

Ciudad de México, 28 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la fecha de inauguración del nuevo tramo del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como “El Insurgente”, luego de más de once años de obras.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana informó que el tramo Santa Fe–Observatorio será inaugurado el próximo lunes 2 de febrero de 2026, en un horario que aún está por definirse.

“No sé si hacerlo en la mañanera o más tarde. Vamos a inaugurar ya el tren Santa Fe-Observatorio”, declaró.

“El lunes 2 de febrero. Se inaugura el tren que va de Santa Fe a Observatorio, ya para que la gente pueda utilizarlo (…) Ese día a ver si nos acompañan a subir al tren, podemos ir en el frío de la mañanera o más tarde”.

Cabe recordar que la obra inició en julio de 2014, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), y fue inaugurada de manera parcial en septiembre de 2023 por el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

De acuerdo con el Gobierno de México, la estación Observatorio será la terminal “más importante que se haya hecho en la historia de México para poder comunicar distintos nodos de transporte: tren, metro (subterráneo), transporte público y transporte foráneo” en la capital del país.

“Es algo extraordinario y conecta todavía más a la zona metropolitana del Valle de México, con transporte de calidad, que no contamina y que da mejor calidad de vida a los ciudadanos”, destacó Sheinbaum en octubre de 2025.

Asimismo, subrayó que el tiempo de traslado desde Toluca, Estado de México, hacia la Ciudad de México se reducirá a 40 minutos, cuando actualmente puede ser de hasta dos horas y media.