Atrae Michoacán a turismo internacional y nacional para vivir la Noche de Muertos

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- Turistas nacionales e internacionales ya se encuentran en Michoacán para vivir la Noche de Muertos, una celebración que les permite conocer de cerca las tradiciones, gastronomía y artesanías de las comunidades, así como el trabajo colectivo que realizan para preservar y compartir su patrimonio cultural.

Durante sus recorridos por destinos como Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Janitzio, Quiroga y Capula, visitantes de países como China, Argentina y Francia, así como de distintas entidades de México, han disfrutado de las expresiones culturales que distinguen esta temporada, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Fangxin y Chenyifei, turistas chinas, compartieron su gusto por las artesanías michoacanas, que calificaron como muy bonitas y representativas de una cultura original; además, después de escuchar sobre las tradicionales carnitas, tuvieron la oportunidad de probarlas e invitaron a más personas a conocer Michoacán y disfrutar de su cultura.

Por su parte, Leonardo Pérez y Martín Abarca, visitantes de Cuernavaca, Morelos, destacaron que esta es la segunda ocasión que regresan a Michoacán durante estas fechas, atraídos por la manera particular en que se vive la Noche de Muertos. En esta visita han recorrido Morelia, Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Quiroga y Capula. Ambos coincidieron en que las celebraciones son diferentes, emblemáticas y representativas, además de reconocer la belleza de las artesanías que ofrecen las comunidades.

Desde Francia, Laure, quien recorrió previamente distintos panteones acompañada de su familia, también expresó su entusiasmo por esta celebración e invitó a otras personas a venir a Michoacán para conocer. Como ellos, turistas provenientes de Estados Unidos, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y otros destinos nacionales e internacionales se suman a esta temporada, en la que cada visita permite acercarse a las tradiciones y reconocer el esfuerzo de las comunidades que con su organización y trabajo mantienen viva una de las celebraciones más representativas de México.