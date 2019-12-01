Volcadura en el libramiento Norponiente de Querétaro, deja a una persona sin vida y otra más lesionada 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 17:08:45

Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre de 2026.- Un muerto y un herido grave, es el saldo de una aparatosa volcadura de una camioneta de carga, la cual se registró sobre el libramiento Norponiente.

Fue a la altura de Real Juriquilla, en dirección a Mompani, sobre el kilómetro 38, en donde la camioneta perdió el control, cae sobre el acotamiento y posteriormente termina volcando, quedando sobre su costado derecho.

Al lugar acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron la muerte de la persona y posteriormente estabilizaron al lesionado, para luego, trasladarlo a un hospital.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.