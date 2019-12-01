Arranca en Pátzcuaro jornada estatal del Registro Nacional de Turismo

Arranca en Pátzcuaro jornada estatal del Registro Nacional de Turismo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 09:36:20
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Pátzcuaro, Michoacán, 21 de abril de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) inició ayer con la jornada estatal 2026 del Registro Nacional de Turismo (RNT) en la región Pátzcuaro, con una positiva respuesta por parte de las y los prestadores de servicios turísticos.

Durante este primer periodo de atención, se lograron 35 nuevos registros, reflejo del compromiso del sector por formalizar su actividad y brindar mayor certeza y confianza a las y los visitantes.

El titular de la política turística estatal, Roberto Monroy García, destacó la participación activa de prestadores de servicios turísticos, quienes acudieron a realizar su inscripción o actualización en esta plataforma, la cual permite garantizar la autenticidad y calidad de los servicios que se ofrecen en el estado.

Asimismo, recordó que el Registro Nacional de Turismo es un trámite gratuito que la Secretaría de Turismo federal otorga a quienes cumplen con lo establecido en la Ley General de Turismo y su Reglamento.

Los registros continuarán este martes 21 de abril en Uruapan, el miércoles 22 en Apatzingán, jueves 23 en Lázaro Cárdenas, martes 28 en Zitácuaro; miércoles 29 en Zamora; y martes 5 de mayo en Morelia.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al correo electrónico [email protected] o al número telefónico 443 310 8800 extensión 1172.

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