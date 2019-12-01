Con adjudicaciones directas Gladyz Butanda reparte millones para supervisión de obras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 09:36:03

Morelia Michoacán, a 21 de abril de 2026.- Mientras la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, se la pasa en plena campaña electoral, con el sueño de ser la candidata morenista a la gubernatura del Estado, millonarios contratos son autorizados con el pretexto de supervisar las obras faraónicas de los sistemas teleféricos de Uruapan y Morelia, revelaron documentos en poder de este medio informativo.

Mientras los despilfarros en obras polémicas continúan, la titular de esa dependencia se compró dos sendos terrenos con un costo superior a los 5.6 millones de pesos, según la declaración patrimonial de Butanda Macías, una de ellas, a una empresa que mantuvo tratos con la dependencia estatal, en el pasado reciente.

Y es que de acuerdo con contratos que se adjudicaron de manera directa por parte de la funcionaria, serán casi 65 millones extras son los que serán aplicados al costo total de las onerosas obras que han generado gran polémica desde su arranque.

Incluso, a pesar de los millonarios recursos que se destinaron en ambas obras, su adjudicación fue realizada de manera directa, toda vez que las empresas ganadoras fueron las únicas que se presentaron al supuesto concurso convocado por la dependencia que encabeza Butanda Macías, según los documentos que constan en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La movilidad ha sido el pretexto para que se destinen millones de pesos, en obras que son administrados por parte de Butanda Macías, desde el inicio del Gobierno.

Una de estas obras son los teleféricos de las ciudades de Morelia y Uruapan, donde se destinaron más de cinco mil millones de pesos.

Sin embargo, no se dio a conocer de manera pública un par más de contratos relacionados con ambas obras, donde se prevén gastar casi 65 millones de pesos, bajo el pretexto de supervisar los trabajos realizados.

El primero de ellos es por 39 millones 910 mil 488.31 pesos en favor de la empresa Ingeniería y Construcción 3G. S.A. de C.V. según consta en el contrato con folio SEDUM-DOM-002-SERV-LP-002-2025.

Asimismo, para el teleferico de Uruapan se contrataron a las empresas GOC Consultoría e Ingeniería en asociación con Pruebas, Ensayos y Proyectos, según se establece en el contrato SEDUM-DOM-0 05-SERV-LP-004-2025por un monto de 24 millones 997 mil 249.7 pesos.

En ambos casos los contratos se entregaron prácticamente de manera directa, toda vez que solo concursaron las empresas que finalmente fueron adjudicadas para la supervisión

Predios bajo sospecha

Con su arribo como funcionaria estatal durante los años 2022 y 2024, Butanda Macías adquirió un par de predios con un valor superior a los 5.6 millones de pesos, según consta en su declaración patrimonial del 2025.

Si bien, se establece que las propiedades fueron adquiridas con un crédito, el sueldo de la funcionaria oscila en los 100 mil pesos mensuales, por lo que tendría que destinar casi el 70 por ciento del total de su salario durante los seis años que duraría su encargo como funcionaria estatal.

Según la declaración de la servidora pública, el primero de estos dos predios fue comprado el nueve de marzo del 2022 a la empresa Desarrolladora de Entornos Ecológicos por un monto de 2 millones 120 mil pesos.

De acuerdo con una investigación realizada en la PNT, la empresa desarrolladora de Entornos Ecológicos ha obtenido diferentes permisos de impacto ambiental por parte de la dependencia que encabeza Gladyz Butanda.

Otro de los departamentos que compró la funcionaria con un costo de 3 millones 500 mil pesos, fue adquirido a un particular, de quien no se menciona su nombre, el cual tiene una superficie total de 137 metros cuadrados, la transacción se concretó el 30 de abril del 2024.