Revelan cronología del ataque armado en Teotihuacán que dejó dos muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 08:40:26

Ciudad de México, 21 de abril del 2026.- El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, dio a conocer la secuencia de hechos del ataque armado registrado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos personas muertas —entre ellas el agresor— y 13 lesionadas.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que el incidente comenzó alrededor de las 11:20 horas, cuando se reportó a un hombre armado que amenazaba a visitantes en el recinto.

Minutos después, cámaras de seguridad lo captaron intimidando a turistas en la Pirámide de la Luna.

A las 11:30 horas, elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar. Al percatarse de su presencia, el sujeto abrió fuego contra los uniformados, quienes repelieron la agresión y lograron herirlo en una pierna.

Posteriormente, alrededor de las 11:45 horas, el atacante se quitó la vida, según los reportes oficiales.

Castañeda Camarillo indicó que, tras las primeras indagatorias en coordinación con la Fiscalía estatal, se concluyó que se trató de un agresor solitario, sin evidencia de participación de otras personas.

Asimismo, se informó que el individuo llegó al sitio en un vehículo de aplicación y que ya fue identificado el hotel donde se hospedó desde un día antes, inmueble que permanece bajo resguardo para la recolección de indicios.

En la zona se mantiene un operativo con alrededor de 300 elementos de seguridad, entre Policía Estatal y Guardia Nacional, con el fin de resguardar el área y apoyar las labores de investigación.