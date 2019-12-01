Harfuch destaca "respuesta inmediata" de autoridades ante tiroteo en Teotihuacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 09:20:46

Ciudad de México, a 21 de abril 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch destacó que la respuesta de las autoridades fue “inmediata y contundente”, en referencia al tiroteo que se registró en la Zona Arqueológica de Teotihuacán el pasado 20 de abril.

Además, indicó que el actuar de los agentes permitió ubicar y neutralizar al agresor en cuestión de minutos.

Igualmente aseguró que la rápida intervención evitó que el ataque continuara y redujo el riesgo para visitantes y trabajadores del sitio.

No obstante, lamentó el hecho en el cual falleció una mujer de origen canadiense y otros 13 turistas internacionales resultaron heridos, siete de ellos con impactos de bala.

Por otra parte, comentó que por orden de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reforzó la seguridad en zonas arqueológicas mediante un mayor despliegue de elementos, revisiones preventivas en accesos y el fortalecimiento de sistemas de vigilancia.

Informó que también se incrementará el patrullaje físico y de inteligencia, en coordinación con autoridades locales.