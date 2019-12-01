Morena arrasa en Michoacán: 49% de intención efectiva, según Enkoll

Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.— A poco más de un año de la elección, Morena no solo encabeza, domina el escenario electoral en Michoacán. Una encuesta de la firma Enkoll coloca al partido guinda con 49% de preferencia efectiva, una ventaja que no deja margen real de competencia frente a una oposición dispersa y debilitada.

El PAN aparece como segunda fuerza, pero muy lejos, con apenas 15%, mientras que PRI y Movimiento Ciudadano se quedan en 10% cada uno. En preferencia bruta, Morena mantiene el control con 39%, confirmando que su ventaja no depende de ajustes metodológicos, sino de una base electoral consolidada.

El dato estructural termina de explicar el escenario: 40% de los michoacanos se identifica con Morena, cuatro veces más que el PAN (10%) y muy por encima del resto de partidos. Aunque existe un 22% de apartidistas, la oposición no ha sido capaz de capitalizar ese segmento.

Con estos números, la elección de 2027 no se perfila como una contienda cerrada, sino como un proceso donde Morena parte con ventaja amplia en voto, identidad y posicionamiento, mientras sus adversarios siguen sin construir una alternativa competitiva.