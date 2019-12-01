Morena arrasa en Michoacán: 49% de intención efectiva, según Enkoll

Morena arrasa en Michoacán: 49% de intención efectiva, según Enkoll
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 09:09:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.— A poco más de un año de la elección, Morena no solo encabeza, domina el escenario electoral en Michoacán. Una encuesta de la firma Enkoll coloca al partido guinda con 49% de preferencia efectiva, una ventaja que no deja margen real de competencia frente a una oposición dispersa y debilitada.

El PAN aparece como segunda fuerza, pero muy lejos, con apenas 15%, mientras que PRI y Movimiento Ciudadano se quedan en 10% cada uno. En preferencia bruta, Morena mantiene el control con 39%, confirmando que su ventaja no depende de ajustes metodológicos, sino de una base electoral consolidada.

El dato estructural termina de explicar el escenario: 40% de los michoacanos se identifica con Morena, cuatro veces más que el PAN (10%) y muy por encima del resto de partidos. Aunque existe un 22% de apartidistas, la oposición no ha sido capaz de capitalizar ese segmento.

Con estos números, la elección de 2027 no se perfila como una contienda cerrada, sino como un proceso donde Morena parte con ventaja amplia en voto, identidad y posicionamiento, mientras sus adversarios siguen sin construir una alternativa competitiva.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Al menos seis motociclistas han muerto en Morelia, Michoacán en accidentes en 2026
En Uruapan, Michoacán la GC captura a un presunto “talamontes” y asegura tres camionetas con madera 
Harfuch destaca "respuesta inmediata" de autoridades ante tiroteo en Teotihuacán
Mujer sigue desaparecida tras ataque en palenque clandestino de Querétaro; buscan a Monserrat de los Santos
Más información de la categoria
Tirador de Teotihuacán "quería copiar" ataques violentos de otros países: FGJEM
Con adjudicaciones directas Gladyz Butanda reparte millones para supervisión de obras
Morena arrasa en Michoacán: 49% de intención efectiva, según Enkoll
Revelan cronología del ataque armado en Teotihuacán que dejó dos muertos
Comentarios