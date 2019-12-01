Mujer sigue desaparecida tras ataque en palenque clandestino de Querétaro; buscan a Monserrat de los Santos

Mujer sigue desaparecida tras ataque en palenque clandestino de Querétaro; buscan a Monserrat de los Santos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 08:53:20
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Corregidora, Querétaro, 21 de abril del 2026.- Autoridades mantienen un operativo de búsqueda para localizar a Monserrat de los Santos García, de 32 años, quien fue reportada como desaparecida tras el ataque armado ocurrido el pasado 15 de abril en un palenque clandestino en el municipio de Corregidora, Querétaro.

De acuerdo con la información disponible, la mujer se encontraba en dicho inmueble donde laboraba como parte del equipo de seguridad privada, junto con su esposo, cuando se registró la balacera. Desde entonces, no se tiene conocimiento de su paradero.

La Fiscalía General del Estado informó que ya se realizan diligencias para dar con su ubicación, incluyendo cateos en distintos domicilios y la recolección de indicios que permitan avanzar en la investigación.

Monserrat de los Santos es esposa de una de las personas que perdió la vida ese día, lo que ha incrementado la preocupación de familiares y autoridades sobre su situación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles líneas de investigación relacionadas directamente con su desaparición, sin embargo, las autoridades continúan con los trabajos para localizarla.

La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, a través de los canales oficiales de denuncia.

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