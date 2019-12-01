Al menos seis motociclistas han muerto en Morelia, Michoacán en accidentes en 2026

Al menos seis motociclistas han muerto en Morelia, Michoacán en accidentes en 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 10:16:10
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Morelia, Michoacán, a 21 de abril 2026.- Con base en reportes periódicos, en este 2026, son al menos seis motociclistas muertos en accidentes, Enero: 2 muertos; Febrero: 1 muerto; Marzo: 2 muertos; Abril: 1 muerto.

El recuento anual comienza con dos personas fallecidas en enero en distintos percances, el 1 de enero una motociclista murió al ser atropellada en la carretera Morelia-Salamanca; el 25 de enero en avenida Acueducto un motociclista murió, presuntamente al caer de su unidad.

El 9 de febrero en la avenida Morelos Norte, en la colonia La Soledad, un motociclista murió al chocar contra un árbol.

El 10 de marzo en dos percances igual número de motociclistas perdieron la vida, uno al derrapar en la avenida Periodiamo; el otro en la avenida C5, de Villas del Pedregal al chocar contra un camión.

El recuento finaliza el 20 de abril con un muerto en un choque entre un vehículo y una moto, en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

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