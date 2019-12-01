En Uruapan, Michoacán la GC captura a un presunto “talamontes” y asegura tres camionetas con madera 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 09:26:12

Uruapan, Michoacán, a 21 de abril 2026.- Como resultado de un operativo policial, elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a un hombre y aseguraron tres camionetas cargadas con madera ilegal, hechos registrados al norte del municipio.

Se trata de Salvador A. C., de 24 años de edad, quien dijo ser habitante de la comunidad indígena de Capacuaro.

Informes dados a conocer por las autoridades de seguridad indican que mediante un recorrido de vigilancia por una brecha en la localidad de Tiamba, localizaron tres camionetas doble rodado, las cuales tenían madera en trozos.

En una de las camionetas fue localizado el ahora detenido, quien no pudo comprobar la legalidad de la madera, por lo cual fueron trasladados a la Fiscalía General de la República, donde quedó a disposición al igual que las camionetas y la madera del agente del Ministerio Público.

Esta mañana habitantes de Capacuaro se apoderaron de varios vehículos de empresas de distintos giros comerciales y las trasladaron hasta la plaza principal, no se descarta que en las próximas horas se realice un bloqueo carretero para presionar a las autoridades y liberen al comunero así como a los vehículos con la madera.