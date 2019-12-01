Tirador de Teotihuacán "quería copiar" ataques violentos de otros países: FGJEM

Tirador de Teotihuacán "quería copiar" ataques violentos de otros países: FGJEM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 09:39:11
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Ciudad de México, a 21 de abril 2026.- El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, aseguró que Julio César Jasso Ramírez, hombre que abrió fuego contra turistas en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, “quería copiar” otros ataques de esta índole que se registraron en otros países.

Durante su conferencia de prensa matutina, el funcionario estatal indicó que, de acuerdo con la evidencia recolectada hasta el momento, el tirador arroja un perfil psicopático.

“La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, subrayó el fiscal mexiquense.

Igualmente, el Cervantes Martínez manifestó que las investigaciones indican que el ataque no fue espontáneo, ya que el agresor había visitado previamente en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles cercanos y realizó labores de reconocimiento antes de cometer la agresión.

En el tiroteo perdió la vida una mujer canadiense y se suicidó el tirador, además, 13 turistas extranjeros resultaron heridos, siete de ellos por proyectil de arma de fuego.

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