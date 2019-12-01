Anuncian Torneo de Pesca y Feria del Mármol en Cadereyta, Querétaro; esperan hasta 2 mil visitantes

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 21:57:00

Cadereyta, Querétaro, 20 de julio de 2026.- Leonardo Vargas Reséndiz, integrante de la Comisión de Vinculación y representante de la Asociación de Empresas Turísticas Cadereyta A.C., dio a conocer que como parte del periodo vacacional de verano, se llevará a cabo un torneo de pesca y la Feria del Mármol, por lo que esperan recibir a más de dos mil visitantes durante estas actividades.

“Entre estos dos eventos hemos hecho un cálculo entre los visitantes que vamos a tener tanto en la zona de Tzibantzá como en la zona de Los Juárez y estamos considerando de mil a dos mil personas”, dijo.

Precisó que el Torneo de Pesca Deportiva para Niñas, Niños y Damas se llevará a cabo el 1 de agosto en el Hotel El Anzuelo, en Tzibantzá.

José Rosario Cruz Hernández, presidente de la Cooperativa de Tzibantzá, detalló que este torneo tendrá un costo de inscripción de 400, y se espera la presencia de pescadores de la región, así como de Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato.

Explicó que el torneo contará con cuatro categorías: de 3 a 6 años, 7 a 12 años, 12 a 18 años y damas mayores de 18 años; y se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría, además de entregar medallas a todas las niñas y niños participantes.

Mencionó que actualmente se han registrado 30 embarcaciones y 50 pecadores, además se espera una derrama económica de hasta 500 mil pesos para la región.

Por su parte, Luis Enrique Martínez Suárez, representante de los Artesanos de Los Juarez, detalló que del 31 de julio al 2 de agosto, se realizará la quinta Feria del Mármol, donde artesanos locales exhibirán piezas elaboradas en mármol y ónix, además de ofrecer recorridos, gastronomía y actividades culturales.

Puntualizó que la feria iniciará con la apertura del mercadito artesanal y gastronómico y contará con recorridos a las minas de mármol, presentaciones culturales y exhibiciones del trabajo que realizan las familias de la comunidad.