Anuncia Zacapu su 9° Festival de la Cerveza Artesanal

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 12:02:34

Morelia, Michoacán, a 06 de marzo del 2026.- Los días 14 y 15 de marzo se llevará a cabo el 9° Festival de la Cerveza Artesanal de Zacapu, con la presencia de aproximadamente 100 stands de venta de productos en la Plaza de la Reforma, anunció Mónica Valdez Pulido, presidenta municipal.

En conferencia de prensa, la alcaldesa informó que a pesar de ser un festival cervecero, se trata de un evento familiar que tiene como objetivo degustar la cerveza y gastronomía que se ofrece entre sus distintos expositores; recalcó que en la edición del año anterior hubo saldo blanco.

Luis Eduardo Muñoz Espinoza, director de Turismo municipal, compartió que en esta novena edición se espera a 20 mil personas en tránsito durante lo dos días y una derrama económica de dos millones de pesos.

Destacó que en esta edición participaran artesanos cerveceros de Michoacán y Guanajuato, con nueve productores locales y 7 foráneos.

Por su parte, Alejandro Mejía, en representación de los productores locales, detalló que la cerveza tendrá como costo base de 60 pesos, en algunas podría ser más elevado de acuerdo a las características de su producción. Aunque dijo no contar con un porcentaje, mencionó que ha crecido la producción de cerveza artesanal; para el festival se espera el consumo de aproximadamente tres mil 500 litros de cerveza.