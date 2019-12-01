Persiste el "huachicol" en Michoacán: desmantelan más 50 tomas clandestinas en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 13:47:22

Morelia, Michoacán, 6 de marzo del 2026.– Pese a los esfuerzos de la estrategia nacional de seguridad, el robo de hidrocarburos continúa siendo un desafío crítico en Michoacán.

Durante el periodo comprendido entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026, las autoridades federales han intensificado los operativos en el ducto Salamanca-Morelia, logrando la inhabilitación de decenas de perforaciones ilegales en puntos estratégicos de la entidad; este viernes se informó del inicio de una carpeta de investigación por la localización de una toma clandestina en el ducto Salamanca – Morelia, localizada en el kilómetro 83+853 localizada en las inmediaciones de la comunidad de San Agustín del Maíz perteneciente al municipio de Copándaro.

Municipios en la "zona roja"

La región de Cuitzeo y Tarímbaro se mantiene como el epicentro del conflicto. Tan solo en enero de 2026, personal de Salvaguarda Estratégica de Pemex localizó dos tomas clandestinas herméticas con válvulas de cierre rápido en las comunidades de Cuto del Porvenir y Santa Cruz.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se han logrado los siguientes resultados en los últimos despliegues:

* 50 tomas clandestinas inhabilitadas en un periodo de dos meses.

* 12 detenciones vinculadas directamente con el robo de combustible y posesión de armas.

* Aseguramiento de activos: Vehículos, armas de fuego, cartuchos y dinero en efectivo en municipios como Copándaro, Huandacareo y Cuitzeo.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado múltiples carpetas de investigación por delitos federales.