Enero de 2026, el mes con menos homicidios en Jalisco desde 2015: Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 13:11:19
Zapopan, Jalisco, 6 de marzo de 2026.– Durante su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo” desde Zapopan, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó los avances en seguridad en el estado de Jalisco, donde la coordinación con el gobierno local permitió una reducción del 47% en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y enero de 2026, pasando de un promedio diario de 4.80 a 2.55 víctimas, siendo enero de 2026 el mes con menor incidencia desde 2015.

La mandataria federal reconoció el trabajo conjunto con el gobernador del estado, destacando que esta coordinación ha sido constante desde el inicio de la administración y especialmente en semanas recientes.

“Estamos aquí para decirle a todas y todos los jaliscienses que estamos trabajando unidos por la paz, la seguridad y el bienestar de los habitantes de este bellísimo estado”, señaló.

Sheinbaum Pardo agregó que, además de las acciones de seguridad, se continúa dando prioridad a la Atención a las Causas, mediante la construcción de nuevos planteles de bachillerato y la promoción del deporte con la creación de Centros Comunitarios ‘México Imparable’.

