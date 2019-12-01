Michoacán bajo asedio carretero: comandos se adueñan de tráiler de doble remolque y una camioneta último modelo, en atracos en autopistas clave

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 16:30:00

Morelia, Mich., a 6 de marzo de 6 de marzo de 2026.— La inseguridad volvió a sacudir los corredores carreteros de Michoacán luego de que dos asaltos armados a transporte federal de carga se registraran en distintas autopistas del estado, obligando a la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir dos carpetas de investigación por estos hechos que exhiben la vulnerabilidad de las rutas logísticas que conectan al puerto de Lázaro Cárdenas con el centro y occidente del país.

De acuerdo con comunicados oficiales de la delegación estatal de la FGR, comandos armados interceptaron unidades de transporte en dos puntos estratégicos, perpetrando robos que vuelven a poner bajo la lupa la seguridad en las autopistas federales que atraviesan territorio michoacano.

El primer caso ocurrió sobre la autopista Lázaro Cárdenas–Pátzcuaro, a la altura de la caseta de cobro de Zirahuén, donde sujetos armados despojaron a un operador de un tractocamión con doble remolque y contenedores, unidad que contaba con placas del servicio público federal.

Según la indagatoria, el representante legal del propietario de la unidad acudió ante el Ministerio Público de la Federación para denunciar el robo del pesado vehículo, ocurrido en uno de los tramos que conecta el puerto de Lázaro Cárdenas con el interior del país, una ruta clave para el transporte de mercancías.

“La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán continúa con la integración de la indagatoria para obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables”, informó la dependencia.

Pero ese no fue el único golpe de la delincuencia.

En un segundo hecho, registrado sobre la Autopista de Occidente México–Guadalajara, a la altura de la caseta de Panindícuaro, hombres armados interceptaron un tractocamión tipo nodriza que transportaba vehículos.

De acuerdo con la denuncia presentada por la empresa Consorcio de Servicios Internacionales S.A. de C.V., los delincuentes lograron apoderarse de uno de los vehículos que era trasladado en la plataforma, tras el violento encuentro con el operador de la unidad.

La Fiscalía confirmó que también abrió una carpeta de investigación por robo al autotransporte federal, delito que corresponde al ámbito federal debido a que ocurrió en una vía de comunicación estratégica del país.

Los dos asaltos, registrados en corredores logísticos de alto valor, revelan un patrón preocupante: las autopistas que atraviesan Michoacán continúan siendo escenario de ataques armados contra transportistas, en tramos donde circulan diariamente cargamentos industriales, mercancías importadas y vehículos nuevos.

Mientras las autoridades federales aseguran que ya integran las investigaciones para dar con los responsables, transportistas y empresas logísticas advierten que el robo carretero sigue siendo uno de los delitos más lucrativos para las bandas criminales, que aprovechan puntos de detención obligada como casetas y entronques para ejecutar los asaltos.

Por ahora, los responsables no han sido identificados, y las autopistas donde ocurrieron los robos continúan siendo transitadas diariamente por miles de unidades de carga que conectan el puerto michoacano con los principales centros industriales del país.