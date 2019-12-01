"Rendición incondicional de Irán", la condición de Trump para poner fin a la guerra

"Rendición incondicional de Irán", la condición de Trump para poner fin a la guerra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 12:49:13
Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su única condición para poner fin a la guerra Medio Oriente es “una rendición incondicional” de Irán.

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense indicó que no habrá ningún acuerdo con Teherán.

Asimismo, manifestó que también necesitará que sea un comité conformado por él y representantes de sus aliados los que elijan al nuevo líder supremo de Irán, país al que consideró “al borde de la destrucción”.

“¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional! Tras eso, y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro, ¡Hagamos a Irán grande de nuevo!”, expresó el líder republicano.

El mensaje del jefe de Estado se da en medio de la Operación “Furia Épica”, ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha incluido ataques a instalaciones estratégicas, la destrucción de embarcaciones iraníes y la neutralización de milicias aliadas en la región.

