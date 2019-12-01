Interceptan tractocamión con 88 kilos de enervante ocultos en cajas; hay un detenido

Interceptan tractocamión con 88 kilos de enervante ocultos en cajas; hay un detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 12:48:57
Centla, Tabasco, 6 de marzo del 2026.- Una persona fue detenida por transportar cerca de 88 kilogramos de marihuana en la localidad de Frontera, municipio de Centla, Tabasco, informó la Fiscalía General de la República.

El aseguramiento ocurrió sobre la carretera Villahermosa–Frontera, en dirección a Ciudad del Carmen, donde autoridades interceptaron un tractocamión con caja seca que transportaba varias cajas de cartón y madera envueltas en plástico.

Durante la inspección, los agentes localizaron 12 bolsas con marihuana dentro de cada paquete, lo que en conjunto sumó aproximadamente 88 kilos del enervante.

El conductor fue detenido y, junto con el vehículo y la droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.

