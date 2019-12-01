Identifican a mujeres que intentaron asaltar Aurrera en Tarímbaro, Michoacán 

Identifican a mujeres que intentaron asaltar Aurrera en Tarímbaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 17:11:30
Tarímbaro, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Como Ana y Alicia V., de 40 y 30 años de edad, respectivamente, fueron identificadas las dos mujeres que intentaron asaltar una tienda Bodega Aurrera, en el fraccionamiento Galaxia Tarímbaro y que resultaron heridas.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el jueves pasado un par de mujeres, con cuchillo en mano, intentaron asaltar la tienda y lesionar a los empleados.

Sin embargo las dos féminas fueron interceptadas por personal de la Guardia Civil, quienes les intentaron marcaron el alto y al hacer caso omiso, resultaron heridas.

Las dos facinerosas fueron llevadas a un hospital y fueron identificadas como Ana y Alicia V., de 40 y 30 años de edad, respectivamente.

