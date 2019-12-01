Localizan fosa clandestina en Centro, Tabasco

Localizan fosa clandestina en Centro, Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 16:40:52
Centro, Tabasco, a 6 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE), dio a conocer mediante un comunicado que fueron localizados restos óseos durante un cateo en el municipio de Centro.

De acuerdo a la información, el personal de encontraba realizando una investigación por desaparición de personas y mientras realizaban el operativo ubicaron un presunto sitio de inhumación ilegal.

Los peritos en antropología forense hicieron excavaciones y encontraron los restos humanos enterrados de forma clandestina.

Los servicios periciales, se encargaron de hacer el levantamiento de indicios y la obtención de muestras para realizar las pruebas genéticas con la finalidad de determinar la identidad de la posible víctima o víctimas, ya que hasta el momento no se precisó el número de cuerpos que se localizaron.

 

