Resultados contra el crimen provocan reacciones violentas: secretario de Gobierno de Guanajuato

Apaseo el Grande, Gto., 6 de marzo de 2026.- Tras los recientes ataques armados registrados contra elementos de seguridad en el estado, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, afirmó que estas agresiones son consecuencia de la estrategia que se mantiene para combatir a los generadores de violencia en la entidad.

El funcionario estatal informó que en los hechos ocurridos en Silao y en la zona limítrofe entre Yuriria y Valle de Santiago se registró la muerte de un elemento de seguridad pública municipal, además de que un civil armado fue abatido durante un enfrentamiento con las fuerzas estatales.

Explicó que en el caso de Silao se confirmó el fallecimiento de un policía municipal, mientras que en el enfrentamiento en la zona sur del estado los elementos repelieron la agresión armada.

“Lamentablemente fallece un compañero de seguridad pública municipal de Silao. Se están realizando los trabajos con la Fiscalía. En el caso de Yuriria, los compañeros fueron agredidos y repelieron el ataque, logrando neutralizar a uno de los delincuentes”, señaló.

Jiménez Lona sostuvo que estos ataques reflejan la presión que las corporaciones de seguridad están ejerciendo contra grupos delictivos mediante operativos permanentes en coordinación con fuerzas federales.

“Se lo atribuyo al trabajo que se está haciendo en Guanajuato. Hoy tenemos presencia prácticamente en los 46 municipios, de manera coordinada con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, y eso ha permitido detenciones de generadores de violencia”, puntualizó.

El secretario también destacó que, como resultado de estas acciones, los homicidios dolosos en el estado han mostrado una reducción considerable en comparación con el año anterior.

“Hemos reducido los homicidios en un 60 por ciento, aunque sabemos que todavía hay mucho por hacer. Necesitamos fortalecer la estrategia con inteligencia, tecnología y el apoyo de la ciudadanía mediante la denuncia anónima”, indicó.

Aseguró que pese a los ataques recientes no existe temor ni retroceso dentro de las corporaciones de seguridad.

“De ninguna manera hay repliegue; al contrario, lo que necesitamos es ser más contundentes y seguir trabajando todos los días”, afirmó.

Las declaraciones del secretario se dieron al finalizar el segundo informe de gobierno de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, realizado en el lienzo charro del municipio de Apaseo el Grande.