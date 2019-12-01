Anuncia Sectur ”Michoacan@s x Michoacán”, campaña de detonante turístico local”

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Turismo en el estado presentó “Michoacan@s por Michoacán”, campaña permanente que busca fomentar el consumo local a través de descuentos, promociones, tarifas especiales, así lo anunció Roberto Monroy García, titular de la dependencia; será un proyecto a través del que se busca también que los michoacanos reconozcan su cultura y generen un sentido de pertenencia.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal subrayó que el 41 por ciento de los turistas del estado son michoacanos que viajan por Michoacán, por lo que es fundamental desarrollar la promoción necesaria para impulsar que la ciudadanía viaje por su estado.

Enfatizó que este proyecto se suma a los esfuerzos que se realizan desde la federación a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en la cual hay una campaña de promoción nacional e internacional para promover que “Michoacán Se Vive”.

Roberto Monroy apuntó que en “Michoacan@s x Michoacán” el sector privado podrá colaborar para que los esfuerzos sean integrales, se pueden sumar a la campaña a través del área de Mi PyMes de la Sectur; los usuarios podrán ser beneficiarios de las promociones que se contemplan únicamente con mostrar una identificación oficial con domicilio del estado.

Por su parte, Roberto Molina, empresario hotelero, señaló que esta campaña se había activado en años anteriores con resultados positivos, por lo que han decidido participar de nueva cuenta para apoyar al Plan Michoacán.