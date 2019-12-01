Detienen a presunto generador de violencia en Chihuahua; tiene orden de extradición en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 07:15:54

Aldama, Chihuahua, a 3 de diciembre 2025.- Personal de seguridad federal capturó a Roberto “N”, presunto generador de violencia y objetivo prioritario en Chihuahua, así como a otras 10 personas, presuntamente vinculadas a una célula delincuencial.

Lo anterior lo dio a conocer el Gabinete de Seguridad federal a través de un mensaje en redes sociales, en el que detalló que en el operativo participó la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Asimismo, agregó que el principal detenido, conocido como “El 02”, cuenta con una orden de extradición hacia Estados Unidos.

Por otra parte, se informó que las fuerzas federales aseguraron 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, vehículos, artefactos explosivos y un dron, materiales que presuntamente eran utilizados por el grupo delictivo.