Antes de Navidad, vive la Competencia de Kurpitis de Caltzontzin; invita la comunidad

Antes de Navidad, vive la Competencia de Kurpitis de Caltzontzin; invita la comunidad
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 12:05:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 09 de diciembre del 2025.- Del 21 al 23 de diciembre se llevarán a cabo las Tradicionales Competencias de los Kurpitis 2025 en la comunidad de Caltzontzin, celebración de vísperas del nacimiento del Niño Jesús, anunció  René Bernabé Santiago, vocero del colectivo Kurpiticha.

El evento se llevará a cabo en la Explanada Fundidores a partir de las 11 de la mañana; se espera recibir a dos mil personas entre personas de Uruapan, así como de comunidades cercanas al municipio.

En conferencia de prensa, explicó que esta es una danza de corte prehispánico que ha evolucionado a lo largo de tiempo, presente en San Salvador Combutzio desde hace más de 400 años y que solo se vio interrumpida por la erupción del Volcán Paricutín.

Los danzantes tienen por encargo la protección y salvaguarda de la danza que tiene un significado religioso importante, por ello solo se puede realizar en fechas específicas como los días 21, 22 y 23 de diciembre, en el marco del inicio del Año Litúrgico en la religión católica.

Juan Felipe Rosas García, jefe de tenencia de Caltzontzin, comentó que el significado de la palabra “Kurpiti” es “los que se juntan”, en este caso los jóvenes de la comunidad que buscan realizar una representación bíblica de la Virgen María y San José, con el nacimiento de Jesucristo.

Cada grupo de cargueros está integrada por entre cuatro y ocho jóvenes, al interpretar la danza se debe tener una posición erguida, con pasos firmes pero no duros, posteriormente el jurado emite su calificación a cada grupo para elegir al ganador.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Acribillan a policías tras persecución en Apatzingán, Michoacán: Despliegan mega operativo por tierra y aire; reportan dos agentes heridos 
Revelan causa de muerte de regidor de Reynosa localizado sin vida en CDMX
Huachicoleo a un paso de Morelia: Detectan toma clandestina de hidrocarburo en Tarímbaro; FGR Michoacán abre investigación
En Yurécuaro, Michoacán, hombre es arrollado por el ferrocarril, está grave
Más información de la categoria
Acribillan a policías tras persecución en Apatzingán, Michoacán: Despliegan mega operativo por tierra y aire; reportan dos agentes heridos 
Huachicoleo a un paso de Morelia: Detectan toma clandestina de hidrocarburo en Tarímbaro; FGR Michoacán abre investigación
En Yurécuaro, Michoacán, hombre es arrollado por el ferrocarril, está grave
Harfuch descarta ataque extremista en Coahuayana; lo clasifica como hecho criminal
Comentarios