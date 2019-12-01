Angangueo te espera esta Semana Santa para vivir el misticismo de un destino legendario

Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- Este 21 de marzo, Angangueo conmemora el 14 aniversario de su nombramiento como Pueblo Mágico, distinción otorgada en esta misma fecha del año 2012. Al respecto, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, destacó la relevancia de este título para el desarrollo cultural y turístico de la región oriente, posicionando al municipio como un referente histórico del estado.

Este emblemático pueblo minero de origen colonial sobresale por su vínculo con la migración de la Mariposa Monarca, fenómeno que aún puede apreciarse en los bosques michoacanos antes del vuelo de retorno. Como puerta de entrada a los santuarios de El Rosario y Sierra Chincua, Angangueo se consolida además como un destino fundamental para la conservación ambiental y el ecoturismo de clase mundial.

Enclavado en las montañas de Michoacán, ofrece un fascinante recorrido por la historia minera del Virreinato, al tiempo que invita a explorar la majestuosidad de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, patrimonio mundial que alberga una de las 13 maravillas naturales de México.

La arquitectura de Angangueo es un reflejo de su pasado minero. Al recorrer sus calles, notarás un contraste peculiar en sus iglesias, que cuentan historias de la vida social de la época. La Parroquia de San Simón, conocida como la “Iglesia de los Pobres”, se encuentra junto a la plaza principal y destaca por su estilo sencillo y acogedor. En contraste, el Templo de la Inmaculada Concepción, o “Templo de los Ricos”, con su majestuosa fachada neogótica, revela el esplendor alcanzado durante el auge minero.

La Sectur Michoacán recordó que al estar en este encantador espacio de “el alma de México”, el turista y visitante pueden disfrutar también de los miradores, la Hacienda de Jesús de Nazareno y el Museo Casa Parker, por mencionar algunas opciones. Además hospedarse en los hoteles de Michoacán es sinónimo de atención de primer nivel, una experiencia que será del agrado de las familias, amigos o parejas que acudan a ellos.

Este hermoso lugar es una excelente opción para las próximas vacaciones de Semana Santa. Para conocer más detalles sobre la cartelera de temporada, que incluye más de 700 actividades, se puede consultar el portal oficial https://visitmichoacan.com.mx/