Altar de Dolores marca el inicio de la Semana Santa 2026 en Quiroga: Alma Mireya González

Altar de Dolores marca el inicio de la Semana Santa 2026 en Quiroga: Alma Mireya González
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 17:42:09
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Quiroga, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- Con una amplia participación ciudadana, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, encabezó la inauguración del tradicional Altar de Dolores, dando inicio a las actividades de la Semana Santa 2026 en el municipio.

Acompañada por el monseñor Diego Monroy, así como por representantes de las distintas capillas de la localidad, la alcaldesa destacó la importancia de preservar esta emblemática tradición que forma parte de la identidad cultural y religiosa de Quiroga.

La jornada comenzó con una peregrinación que partió de la calle Mariano Jiménez hacia el altar principal, donde familias enteras se dieron cita para ser parte de este significativo momento, que simboliza el acompañamiento al dolor de la Virgen María ante la pasión de Jesucristo.

Alma Mireya González Sánchez subrayó que el Altar de Dolores es una de las expresiones más representativas de la fe en el municipio, al tiempo que reconoció la gran participación de la ciudadanía, que año con año fortalece el sentido de comunidad y pertenencia.

Asimismo, hizo una invitación a las y los michoacanos, así como a turistas de distintas regiones, a visitar Quiroga durante esta temporada, disfrutar de sus tradiciones y sumarse a las actividades preparadas en el marco de la Semana Santa.

“Vivamos estos días con respeto, reflexión y en familia, honrando nuestras raíces y compartiendo lo que nos distingue como comunidad”, expresó.

Finalmente, el Gobierno de Quiroga reiteró su compromiso de seguir impulsando y preservando las tradiciones que dan identidad al municipio, promoviendo al mismo tiempo el turismo y la convivencia social.

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