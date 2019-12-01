Alexis Velázquez invita a descubrir el arte y la tradición de Huandacareo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 15:20:37

Huandacareo, Michoacán, 31 de marzo de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, hizo una invitación a todas y todos los visitantes, así como a las familias del municipio, a continuar disfrutando de las actividades de esta Semana Santa, destacando la riqueza cultural, gastronómica y artesanal que distingue a esta tierra.

El edil subrayó la importancia de consumir y valorar lo hecho por manos huandacarenses quienes con creatividad y dedicación elaboran piezas únicas que representan la identidad del municipio.

“Queremos que quienes nos visitan no solo disfruten de nuestros balnearios y tradiciones, sino que también se lleven un pedacito de Huandacareo a través del talento de nuestras artesanas y artesanos. Apoyarlos es fortalecer nuestra economía local y preservar nuestras raíces”, expresó.

En ese sentido, destacó que este Gobierno Municipal ha dado pasos firmes para impulsar este sector, siendo pieza clave en la creación de la asociación de artesanos del municipio, así como en el respaldo directo a sus procesos de producción.

Como parte de este compromiso, se realizó la entrega de más de una tonelada de plástico en la Tenencia de Capacho, material que será utilizado para la elaboración de diversas artesanías, contribuyendo así a mejorar sus condiciones de trabajo y fomentar la innovación en sus productos.

Finalmente, Alexis Velázquez reiteró la invitación a vivir una Semana Santa llena de tradición, cultura y convivencia familiar en Huandacareo.