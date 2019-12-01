El colmo de la 4T: Despojan predio y roban 211 autos en Veracruz al Instituto para Devolver lo Robado … y nadie lo notó durante años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 18:02:12

Veracruz, Mex., a 31 de marzo de 2026.— Un predio federal destinado al resguardo de bienes decomisados terminó convertido en escenario de uno de los episodios más insólitos de la administración pública reciente: 211 vehículos asegurados por la justicia desaparecieron sin que las autoridades lo detectaran durante años.

El inmueble, conocido como “El Sardinero”, ubicado en el puerto de Veracruz y administrado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), fue despojado en diciembre de 2020 por un grupo vinculado a un sindicato portuario.

Dentro del predio se encontraban automóviles, camionetas y otros bienes asegurados en procesos judiciales, los cuales debían permanecer bajo resguardo del Estado mientras se resolvían los casos legales correspondientes.

Sin embargo, tras la toma del inmueble, el control efectivo del lugar quedó en entredicho.

Años sin inspección

De acuerdo con auditorías internas y reportes oficiales, durante años las autoridades no lograron ingresar al predio para verificar el estado de los bienes.

En al menos un intento de inspección, funcionarios del INDEP habrían sido impedidos de acceder al lugar y amenazados, lo que dejó el inventario federal prácticamente fuera de supervisión directa. Mientras tanto, el tiempo pasó.

Cuando volvieron… los autos ya no estaban

No fue sino hasta 2024, mediante sobrevuelos con dron y posteriormente con una inspección ministerial, cuando se confirmó lo impensable: los vehículos ya no estaban.

El recuento oficial habla de 211 vehículos desaparecidos, 50 pantallas y otros bienes faltantes.

El daño económico estimado supera 24 millones de pesos.

Autos reaparecen… con placas nuevas

La sorpresa no terminó ahí.

Revisiones posteriores en registros vehiculares detectaron que algunos de los autos robados ya circulan nuevamente, ahora con placas nuevas en distintos estados del país, entre ellos Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Querétaro.

Esto sugiere que al menos parte de los vehículos habrían sido reemplacados y reincorporados al mercado, lo que abre interrogantes sobre posibles redes de falsificación documental o corrupción administrativa.

El absurdo institucional

El caso se interpreta como una paradoja institucional: vehículos decomisados por el Estado en operativos contra el crimen terminaron siendo robados nuevamente mientras estaban bajo custodia oficial.

La pregunta que queda en el aire es tan simple como incómoda: ¿Cómo pudieron desaparecer más de 200 vehículos asegurados por la justicia sin que nadie lo detectara durante años?

Mientras las investigaciones continúan, el episodio deja al descubierto las vulnerabilidades en el sistema de resguardo de bienes decomisados en México, donde depósitos federales pueden quedar fuera de control durante largos periodos sin supervisión efectiva.

Y donde, irónicamente, lo robado puede volver a ser robado.