Tribunal de Justicia declara culpable a responsable de atacar sexualmente a una niña en un establo de Jacona, Michoacán 

Jacona, Michoacán, 31 de marzo de 2026.- El Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio contra Crispín “N”, al acreditar su participación en el delito de violación agravada, cometido en agravio de una niña de 11 años, en Jacona.



Sobre el particular se informó que el 16 de septiembre de 2024, Crispín “N” atacó sexualmente a la víctima, aprovechando que compartían domicilio, el cual se ubica en un establo, donde residen y trabajan varias familias.



El hecho fue denunciado ante el CJIM región Zamora, donde fue integrada la Carpeta de Investigación, en la que se recabaron datos de prueba de la participación del acusado en el delito, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra, misma que fue otorgada y cumplimentada. Posteriormente fue vinculado a proceso.



En audiencia de Juicio Oral, y una vez desahogadas todas la pruebas de la Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento encontró plenamente responsable a Crispín “N”, por lo que se emitió fallo condenatorio en su contra y será en próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.