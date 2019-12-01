¡No es tu teléfono! Reportan fallas en WhatsApp a nivel mundial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 13:20:35

Ciudad de México, 28 de febrero del 2025.- Usuarios en diversas partes del mundo han reportado fallas en la aplicación de mensajería más usada en el mundo, WhatsApp; en el caso de México, es usada por la mayoría de la población que tiene acceso a internet.

En ese sentido, el sitio DownDetector, el cual recopila fallas en aplicaciones y páginas web, reportó un pico de reportes con problemas en la app disponible para smartphones y computadoras en todo el mundo.

Usuarios de la app informaron de la caída de la aplicación a través de otras redes sociales como Facebook o X y mostraron su malestar por no poder comunicarse a través de esa vía.

Hasta el momento, la comunicación en WhatsApp sigue caída y los usuarios siguen sin poder acceder a sus conversaciones.