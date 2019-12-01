Servicio Social: Solicitan apoyo para identificar a mujer localizada sin vida en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:45:58

Morelia, Michoacán, a 24 de marzo 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para lograr la identificación de una mujer que fue localizada sin vida el pasado 17 de marzo, al interior de un inmueble ubicado en la calle Circuito Santa María, colonia Ampliación Leandro Valle de esta ciudad.

De acuerdo con los dictámenes periciales, la mujer tenía una estatura aproximada de 1.62 metros. Debido al estado de descomposición en el que fue localizado el cuerpo, no fue posible obtener mayores características físicas individualizantes.

No obstante, como señas particulares presenta los siguientes tatuajes:

Figura de corazón y la letra “F” en el antebrazo derecho; figura de brújula y la leyenda “01-04-88 Yudith” en el antebrazo derecho; figura de dos mariposas y la leyenda “Michell” en la mano derecha; figuras de flores y una serpiente que abarca el muslo y la pierna derecha; leyenda ilegible en el antebrazo izquierdo a tinta de colores

Al momento de su localización, vestía blusa de tirantes color negro, marca “OLD NAVY OUTLET”, talla M; brasier negro; pantalón de mezclilla negro marca “NYK”; ropa interior color negro y un botín color café.

La FGE exhorta a cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a su identificación, a comunicarse de manera confidencial con la Fiscalía Especializada en Feminicidio al número telefónico 443 299 6703.