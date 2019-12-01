SSPC emite recomendaciones para prevenir la violencia digital contra mujeres

SSPC emite recomendaciones para prevenir la violencia digital contra mujeres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:21:16
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Ciudad de México, 24 de marzo del 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir la violencia digital contra mujeres y niñas en México.

A través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la dependencia alertó que este tipo de agresiones se cometen mediante internet, redes sociales y otras plataformas digitales.

Entre las principales formas de violencia digital se encuentran el acoso, hostigamiento, amenazas, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, suplantación de identidad, vigilancia digital, campañas de desprestigio y la manipulación de imágenes con inteligencia artificial, como los llamados deepfakes.

Para reducir riesgos, la SSPC recomendó configurar la privacidad de las redes sociales, evitar compartir información personal o fotografías sensibles, activar la verificación en dos pasos y no compartir contraseñas ni códigos de seguridad.

También pidió desconfiar de enlaces sospechosos o mensajes de desconocidos que puedan comprometer la seguridad de las cuentas.

En caso de ser víctima de violencia digital, la dependencia aconsejó no responder al agresor, conservar evidencias como capturas de pantalla, bloquear y reportar el perfil en la plataforma correspondiente, buscar apoyo en personas de confianza y considerar presentar una denuncia ante las autoridades.

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