Cae "El Chinito"; lo vinculan con ataques a bares en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 13:18:07

Villaflores, Chiapas, a 24 de marzo 2026.- Personal de seguridad estatal logró la detención de José Antonio “N” alías “El Chinito”, quien es señalado como implicado en los ataques a dos bares en el municipio de Villaflores, Chiapas.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el detenido participó de manera directa en las agresiones armadas de diciembre pasado en los bares Kabala y Anubis.

Asimismo, indicó que la captura se dio en la colonia Melchor Ocampo, en el municipio donde presuntamente participó en los ataques.

En el momento de su detención los agentes le aseguraron un arma de fuego con cargador y seis cartuchos útiles de calibre 9 mm, así como 12 bolsitas de presunto crystal.

Cabe señalar que, al momento de ser arrestado, “El Chinito” dijo pertenecer al Cártel de Chiapas y Guatemala.

El fiscal aseguró que ya van más de un docena de personas detenidas por su presunta participación en los crímenes perpetrados el pasado 27 de diciembre de 2025.

Sujetos armados a bordo de tres camionetas se desplegaron en los bares Kabala y Anubis y los incendiaron. Al día siguiente, el dueño del primer establecimiento, Sergio Enrique Pereda Tamayo, fue hallado sin vida.

Días después, en la comunidad de Santa Julia, fueron hallados muertos seis hombres, mismos que habían sido reportados como desaparecidos en la quema de los establecimientos.