Encuentran a dos jóvenes ultimados en la Panamericana; corredor de Apaseo el Alto acumula más casos violentos

Apaseo el Alto, Guanajuato, 24 de marzo del 2026.– En medio de una creciente ola de violencia, la mañana de este martes 24 de marzo fueron localizados dos hombres sin vida, de entre 20 y 25 años de edad, a un costado de la carretera Panamericana, en el tramo que conecta hacia Querétaro, a la altura de la comunidad de Marroquín. Las víctimas, que hasta el momento no han sido identificadas, presentaban claras huellas de violencia.

El hallazgo ocurrió tras el reporte de automovilistas que circulaban por la zona y observaron los cuerpos abandonados junto a la cinta asfáltica. Al lugar acudieron elementos de seguridad, quienes confirmaron el deceso y procedieron a resguardar el área para permitir las labores periciales.

Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el levantamiento de indicios y ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar su identidad y causas precisas de muerte.

Este hecho se suma a una serie de hallazgos registrados en el mismo corredor carretero que abarca de Marroquín a El Sabino, donde la violencia ha dejado al menos 10 personas asesinadas en lo que va de 2026, destacando que varias de las víctimas son jóvenes.

Entre los antecedentes, se encuentra el caso del 5 de enero, cuando un hombre fue hallado sin vida con impactos de arma de fuego en Marroquín.

Posteriormente, el 10 de febrero, restos humanos fueron abandonados en bolsas sobre la misma carretera, mientras que otro cuerpo con huellas de violencia fue localizado el 11 de marzo.

En la zona de El Sabino, el 20 de febrero fueron encontrados tres hombres jóvenes con signos de violencia y disparos de arma de fuego en un camino cercano al puente hacia Jerécuaro. A estos hechos se suman otros registros: el 1 de marzo, un hombre fue localizado sin vida; el 10 de marzo, otro más fue encontrado embolsado y maniatado; y el 17 de marzo, una víctima adicional fue hallada en condiciones similares.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por estos casos.

La reiteración de estos hechos ha colocado a este tramo carretero como uno de los puntos con mayor incidencia de hallazgos violentos en la región, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.