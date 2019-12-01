Hoy vence plazo para registrar celulares terminados en 4; líneas sin vincular podrían ser suspendidas

Hoy vence plazo para registrar celulares terminados en 4; líneas sin vincular podrían ser suspendidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 20:11:50
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Ciudad de México, a 15 de octubre de 2026.- Los usuarios de telefonía móvil cuyos números terminan en 4 tienen hasta este jueves 15 de octubre para asociar sus líneas con la Clave Única de Registro de Población (CURP), trámite obligatorio cuyo incumplimiento podría derivar en la suspensión temporal del servicio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las compañías telefónicas podrán suspender las líneas que no hayan completado el registro durante las 72 horas posteriores al vencimiento del plazo.

El organismo aclaró que la medida no implica la pérdida definitiva del número telefónico. Las personas afectadas podrán recuperar sus servicios de llamadas, mensajes y datos móviles una vez que realicen la vinculación correspondiente.

Durante la suspensión, los usuarios conservarán la posibilidad de comunicarse con su compañía telefónica, recibir alertas sísmicas y acceder a números de emergencia y atención ciudadana, entre ellos el 911, 079, 088 y 089.

El procedimiento puede realizarse por internet, mediante los portales de las empresas telefónicas, o de manera presencial en sus centros de atención a clientes. Para completarlo, se requiere una identificación oficial vigente con CURP y el trámite es gratuito.

El calendario de registro continuará de manera escalonada: los números terminados en 5 tendrán como fecha límite el 31 de octubre; los que concluyen en 6, el 15 de noviembre, y los que terminan en 7, el 30 de noviembre. Para las líneas con terminaciones 8 y 9, los plazos vencerán el 15 y 31 de diciembre, respectivamente.

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