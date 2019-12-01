Detienen en Ensenada a presunto operador de grupo delictivo de sinaloa; le aseguran estupefacientes y armas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 20:29:48

Ensenada, Baja California, a 15 de octubre de 2026.- Un presunto integrante del Cártel de Sinaloa fue detenido en el municipio de Ensenada, Baja California, durante un operativo de seguridad en el que las autoridades localizaron más de 45 kilos de presuntas drogas, cinco armas de fuego y cientos de cartuchos útiles.

El detenido fue identificado como Raúl “N”, alias El Negro Pimentel, de 38 años, señalado como operador de una célula delictiva vinculada con un grupo conocido como “La Pantera”, que opera en la zona sur del municipio.

La captura ocurrió durante la madrugada de este jueves 15 de octubre, en la colonia Sánchez Taboada, ubicada en la delegación de Maneadero. De acuerdo con los reportes, los agentes detectaron una camioneta sin placas de circulación y marcaron el alto al conductor, quien presuntamente continuó avanzando antes de ser interceptado.

Al revisar el vehículo, los elementos localizaron armas cortas y largas, cargadores, municiones de distintos calibres y un chaleco táctico. También aseguraron aproximadamente 25 kilos de metanfetamina, tres kilos de heroína y 17 kilos de marihuana.

De acuerdo con la información difundida, la célula criminal a la que presuntamente pertenece el detenido está relacionada con actividades como tráfico de personas, extorsiones a integrantes del sector pesquero, homicidios y privaciones ilegales de la libertad.

Tras su captura, Raúl “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El arresto ocurre meses después de la detención de Leopoldo Lizárraga Ochoa, alias El Pantera, señalado como líder de dicha estructura criminal y capturado en julio pasado en Coahuila.