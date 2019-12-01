Cohete comercial surcoreano estalla segundos después de su lanzamiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 08:38:07

Alcántara, Brasil, a 23 de diciembre 2025.- Un cohete comercial de la empresa Innospace, de origen surcoreano, estalló solo segundos después de su lanzamiento desde el Centro de Alcántara, la base espacial de Brasil.

Cabe mencionar que en el siniestro no hubo daños externos ni personas lesionadas.

El cohete Hanbit-Nano, de 21.8 metros de altura y cargado con cinco pequeños satélites que dejaría en órbita, despegó a las 22:13 horas desde el Centro de Lanzamientos de Alcántara, la base espacial operada por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en el estado amazónico de Maranhao.

“Unos 30 segundos después del despegue, Hanbit-Nano detectó una anomalía en pleno vuelo, lo que provocó que el vehículo de lanzamiento se estrellara dentro de la zona de seguridad terrestre”, dijo la empresa de aeronáutica a través de un comunicado.

Cabe mencionar que la aeronave fue lanzada después de cinco aplazamientos, ya que su despegue estaba previsto inicialmente para el 17 de diciembre.

Dichos retrasos fueron provocados por la detección de problemas técnicos en el cohete, inicialmente en el sistema de refrigeración del oxidante del combustible, y el último, en la tarde de este lunes, obedeció a las malas condiciones meteorológicas.