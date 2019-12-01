Combis subirán a Altozano de manera definitiva, adelanta Gladyz Butanda

Combis subirán a Altozano de manera definitiva, adelanta Gladyz Butanda
Morelia, Michoacán, a 15 de febrero del 2026.- Las rutas de combis que llegan a Altozano quedarán integradas de manera permanente, luego de que la prueba piloto arrojara resultados favorables, adelantó Gladyz Butanda Macías, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum); tras evaluar el desempeño del esquema temporal, se determinó oficializar la ampliación del trayecto.

En entrevista con medios de comunicación, la secretaria de movilidad en el estado informó que las rutas roja 3 y negra participaron en este ejercicio con 12 unidades, cuyos operadores reportaron buena aceptación por parte de los usuarios al extender el recorrido hasta la plaza comercial de la zona sur. 

Destacó que el principal beneficio ha sido la reducción en los tiempos de traslado.

Explicó que ahora el Instituto del Transporte realizará un análisis técnico para definir cuántas unidades deberán operar de manera regular, tanto en horarios de alta demanda como en horas valle, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y suficiente.

Gladyz Butanda indicó que el 70 por ciento de los usuarios beneficiados son trabajadores de la zona sur, incluyendo la plaza comercial y fraccionamientos aledaños; será necesario ajustar y ordenar las rutas para evitar coincidencias con otras que ya prestaban servicio en el área, al asegurar que fortalecer el transporte público fomenta que más personas vuelvan a utilizarlo.

