Conductora presuntamente ebria, choca y resulta herida en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 07:48:41
Zamora, Michoacán, a 16 de febrero 2026.- Una mujer que se encontraba, presuntamente bajo los efectos del alcohol y conducía a exceso de velocidad sufrió golpes en distintas partes del cuerpo al chocar su camioneta, en la ciudad de Zamora, Michoacán.

El aparatoso accidente se registró minutos antes de las 02:00 horas en la Avenida Juárez casi esquina con Vasco de Quiroga, de la colonia Centro, justo a unos metros del Monumento Benito Juárez.

Elementos de Tránsito Municipal resguardaron el lugar, mientras paramédicos de Rescate auxiliaron a la fémina Daissi Judith S., C., de 30 años de edad, vecina de la colonia Salinas de Gortari, la cual no requirió ser hospitalizada, por lo que fue llevada a las instalaciones de Vialidad.

La unidad siniestrada es una camioneta Toyota RAV4, color verde, con matrícula PNF-698-D de Michoacán, la cual fue enviada al corralón oficial y puesta a disposición de la autoridad competente debido a los daños causados al municipio.

Personal de Protección Civil Municipal y Bomberos se encargaron de la limpieza de la cinta asfáltica ya que se encontraba aceite derramado y para evitar otro percance.

Noventa Grados
