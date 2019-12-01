Ultiman a golpes a motocilcista, en Cortazar, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 07:27:58

Cortazar, Guanajuato, a 16 de febrero 2026.- En la vía pública de la colonia Cerro Colorado, del municipio de Cortazar, Guanajuato, un hombre perdió la vida en una riña la noche del 15 de febrero.

Alrededor de las 9:30 de la noche elementos policíacos y socorristas se desplazaron a la calle Pedro Martínez en donde encontraron a un hombre con golpes, sin embargo, al ser valorado confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Presuntamente, la víctima fue bajada de su motocicleta, y después un grupo de personas comenzó a golpearlo lo que derivó en su muerte.

El sitio fue delimitado con la cinta amarilla para preservar evidencias lo que arrojará la mecánica de los hechos así como identidad del masculino.

Agentes de investigación criminal y peritos realizaron el trabajo de campo y comenzar una carpeta de investigación.

Una vez que se concluyó las labores periciales el cuerpo fue retirado llevado a las instalaciones del Semefo donde le practicarán la necropsia que marca la ley.