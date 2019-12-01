Denuncian maltrato a menores en el DIF Oaxaca; funcionarios ejercerían abuso de poder

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 08:59:07

Oaxaca, Oaxaca, a 16 de febrero 2026.- Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Oaxaca, denunciaron que desde enero de 2025, dentro de la institución se incurre en el maltrato psicológico y explotación en contra de menores de edad, entro otras “anomalías”, situación que sigue sin investigación o sanción alguna.

Los inconformes indicaron que han presentado denuncias ante dependencias como Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Oaxaca, así como la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca.

De acuerdo con documentos obtenidos por el medio La Jornada, empleados de base adscritos a las delegaciones 4A-101, 4A-102 y 4A-103 del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, denunciaron que existen presuntas redes de poder dentro del DIF estatal.

En ese sentido, aseguraron que esos grupos ejercen “nepotismo, tráfico de influencias, maltrato psicológico y explotación infantil”.

En un texto de seis páginas, denunciaron que tales abusos se perpetran con el cobijo de la coordinadora general de Albergues, Cristina Ramírez Vargas; de Karina Guadalupe Pineda, jefa del departamento de la Casa Hogar 1 y de Gabriela González Pérez, jefa del departamento de la Casa Hogar 2.

Ambas servidoras públicas son señaladas en el documento por aprovechar sus cargos para designar a menores resguardados en esos recintos de acogida para “trabajos físicos y servicios de servidumbre”.

Sostienen que se obliga a los afectados a elaborar y vender alimentos y bebidas en módulos que el DIF mantiene en el parque Primavera y en el Centro de Desarrollo Comunitario Pilares de la capital oaxaqueña, entre otras actividades que atentan contra los derechos y el bienestar de los menores.