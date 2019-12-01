Evacúan a cientos de trabajadores, tras incendio en maquiladora de Reynosa, Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 21:58:59

Reynosa, Tamaulipas, a 15 de febrero de 2026.- Un incendio registrado la tarde de este domingo en la maquiladora Corning Óptica, situada dentro del Parque Industrial del Norte, obligó a evacuar a cientos de trabajadores que se encontraban en turno.

El aviso de emergencia se recibió entre la tarde y la noche en la planta ubicada sobre la avenida Industrial del Norte, en el cruce con Industrial Río Grande. Los primeros reportes señalan que el fuego habría comenzado en la zona posterior del inmueble.

Tras detectarse el siniestro, el personal de seguridad interna activó el protocolo correspondiente y procedió al desalojo del personal. En apoyo acudieron brigadistas voluntarios, así como elementos de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con lo observado en el sitio, el acceso principal permaneció cerrado, lo que impidió el ingreso inmediato de los equipos de auxilio. Hasta el momento, la empresa no ha emitido información oficial sobre el origen del incendio ni sobre las condiciones al interior de la planta.

No se han reportado personas lesionadas y tampoco se ha determinado el monto de los daños materiales.