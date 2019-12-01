Lluvia de papayas paraliza la salida a Pátzcuaro: Vuelca camión en Morelia, Michoacán 

Morelia, Mich., a 15 de febrero de 2026.-
Una noche que parecía tranquila terminó en caos, frutas aplastadas y tráfico detenido, luego de que un camión cargado con toneladas de papayas protagonizara un aparatoso accidente en la salida a Pátzcuaro, a la altura de la colonia Fuentes de Morena.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría impactado contra un objeto fijo, provocando que la pesada unidad volcara estrepitosamente, quedando recostada sobre su costado izquierdo. El accidente ocurrió sobre la calzada La Huerta, en dirección a Xángari, donde automovilistas atónitos alertaron de inmediato al número de emergencias.

Minutos después, elementos de Protección Civil Estatal arribaron al lugar y confirmaron la escena: papayas regadas por toda la cinta asfáltica, el camión volcado y un conductor lesionado. Afortunadamente, el chofer fue atendido en el sitio y, aunque presentaba golpes, no requirió traslado hospitalario, evitando así una tragedia mayor.

La vialidad quedó parcialmente cerrada mientras otro camión era utilizado para rescatar la carga frutal, en tanto que una grúa realizó las maniobras para retirar la unidad siniestrada. Tras varias horas de labores, la circulación fue finalmente reabierta.

