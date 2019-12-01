Aprehenden a presunto responsable de violentar a su padre

La Piedad, Michoacán, a 14 de julio 2026.- Un sujeto que es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violencia familiar, en agravio de su padre, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, Abraham “N” de 42 años, ejerció de manera reiterada actos de violencia física, psicológica, amenazas y agresiones en perjuicio de su padre; hechos registrados en distintos momentos entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

Una vez que el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba de la posible relación del antes señalado en el hecho, solicitó y obtuvo orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada. Abraham “N” fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere, a efecto de que sea resuelta su situación jurídica conforme a derecho.