Zitácuaro es más que un episodio de violencia: Juan Antonio Ixtláhuac
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 19:36:29
Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre del 2025. - El presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, hizo un llamado a no catalogar a la demarcación como una zona insegura, luego de actos delictivos ocurridos en junio pasado, los cuales cobraron la vida de un menor de edad al quedar en el fuego cruzado.

El alcalde reconoció que hubo un episodio complicado, pero enfatizó que Zitácuaro es una ciudad tranquila y pacífica que busca renovarse.

Ixtláhuac Orihuela destacó que las estadísticas muestran que Zitácuaro es una de las ciudades más tranquilas de Michoacán, con menos incidencia delictiva y con mayor número de elementos policiales locales, que al momento son 500, el 70 por ciento de ellos certificados.

Asimismo, señaló que se están tomando medidas para erradicar cualquier indicio de violencia, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno.

El alcalde resaltó la importancia de no politizar ni electoralizar el tema de la seguridad, y de abordar la situación con objetividad y sensibilidad.

