Estados Unidos dispuesto a ayudar a México tras homicidio de Carlos Manzo: Marco Rubio

Washington, Estados Unidos, 13 de noviembre del 2025.- Al ser cuestionado sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, el secretario de Estado de Esatados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país está dispuesto a “brindar toda la ayuda que necesite” el Gobierno mexicano en materia de seguridad.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. No quieren que tomemos medidas unilaterales ni que enviemos fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”, indicó.

Rubio también señaló su preocupación por los hechos de violencia que han afectado a alcaldes, periodistas, políticos y jueces a manos de cárteles mexicanos, a los que calificó de “muy poderosos” y aseguró que deben ser considerados terroristas.

“Una de las cosas que nadie está comentando es el auge de estas organizaciones terroristas transnacionales. Y el hecho de que no estén motivadas por una ideología no significa que no sean terroristas. No hace falta ser ideológico para ser terrorista. Y son terroristas porque, en muchos casos, poseen más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que los estados-nación”, señaló.

Finalmente, Rubio enfatizó que el nivel de cooperación entre Estados Unidos y México es actualmente el más alto de la historia, y que sigue fortaleciéndose a partir de las solicitudes y necesidades del Gobierno mexicano.

“El nivel de cooperación entre Estados Unidos y México hoy en día es el más alto de la historia, está creciendo y es positivo, impulsado por lo que piden, lo que necesitan y por ayudarlos a mejorar sus propias capacidades si nos lo solicitan. Y en algunos casos lo han hecho; en otros, ya cuentan con esas capacidades”, sentenció.